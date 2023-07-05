Спутники зафиксировали в атмосфере Земли невидимые сияния

Международная команда ученых при анализе данных спутниковых наблюдений неожиданно обнаружила в атмосфере Земли полярные сияния, которые невидимы невооруженным глазом. Они светятся только в инфракрасном диапазоне.

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Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, а краткий отчет о нем приводит портал Space.com. Авторы работы напоминают, что полярные сияния - это явление, давно и хорошо известное человеку. Оно видно невооруженным глазом в виде мерцающего цвета. Известно, что сияние является следствием бомбардировки атмосферы Земли заряженными частицами, поступающими с Солнца.

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Однако, как показало новое исследование, на Земле существует еще один тип полярного сияния, которое для человека является невидимым. Оно не устраивает для нас красочных небесных "шоу", а найти его удалось только благодаря инфракрасным приборам, установленным на околоземных спутниках. Невидимое мерцающее сияние наблюдала группа исследователей под руководством Катрины Боссерт из Университета штата Аризона. Это полярное сияние видно только в инфракрасном диапазоне. Как и обычное сияние, оно возникает благодаря взаимодействию энергетически мощных космических частиц и углекислого газа в атмосфере Земли.

"Наше исследование предлагает новый способ наблюдения за полярным сиянием Земли из космоса, - говорит Боссерт. - Различные выбросы полярных сияний могут быть связаны с разной высотой и энергией частиц".

По мнению экспертов, открытие дает науке не только новые средства для изучения полярного сияния, но и более глубокое понимание процессов взаимодействия верхних слоев атмосферы с космосом.