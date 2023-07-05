Назван смартфон Xiaomi c самым высоким пользовательским рейтингом

За полгода с момента релиза Xiaomi 13 в официальном онлайн-магазине бренда в Китае набрал более миллиона пользовательских отзывов, подавляющее большинство которых являются положительными. Об этом сообщает издание MyDrivers.

Всего Xiaomi 13 получил 1012832 отзыва. Из них положительными являются 99,9%. В Xiaomi заявили, что флагман 2023 года – один из самых высокооцененных смартфонов компании.

MyDrivers пишет, что в значительной части отзывов китайские пользователи признаются в предпочтении Xiaomi 13 перед iPhone 14. Часто люди выбирают смартфон Xiaomi, поскольку для них важно наличие быстрой зарядки, которой нет в iPhone. Нередко Xiaomi 13 удостаивается похвалы и за свои относительно небольшие габариты, что является редкостью среди современных Android-флагманов.

Xiaomi 13 имеет 6,36-дюймовую OLED-матрицу с разрешением 1080 на 2400 пикселей и частотой до 120 Гц. За производительность новинки отвечает флагманский восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen2 c тактовой частотой до 3,2 ГГц. Система камер состоит из трех модулей: основной датчик имеет разрешение 50 МП, у камеры для съемки с оптическим увеличением 10 МП, у модуля со сверхширокоугольной линзой 12 МП.