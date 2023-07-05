Квантовые технологии сделают онлайн-платежи безопаснее

Цифровые платежи заменили нам бумажные банкноты. Оплатить покупку в Интернет-магазине стало легко, однако безопасность таких переводов под вопросом. В современной платежной экосистеме конфиденциальные данные клиентов заменяет последовательность случайных чисел. Злоумышленники, у которых есть мощные вычислительные ресурсы, могут восстановить личные данные клиентов и, например, совершать платежи от их имени.

Ученые из Венского университета показали, как квантовые свойства фотонов могут обеспечить безопасность цифровых платежей. В ходе обычной платежной транзакции клиент делится кодом — криптограммой — со своим платежным провайдером (банком, например). Потом криптограмма передается между покупателем, продавцом и поставщиком платежных услуг. В квантовом протоколе ученых она создается за счет того, что поставщик платежных услуг отправляет клиенту специально подготовленные фотоны. Чтобы оплатить покупку, клиент измеряет их. Результат измерения зависит от типа, суммы транзакции и других данных. Квантовые состояния света нельзя скопировать, поэтому оплатить товар или услугу можно только один раз. При этом любое изменение данных меняет и результаты измерения фотонов. Поставщик их проверяет, и, если информация не сходится, цифровой платеж становится недействительным.