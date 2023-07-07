TikTok запустил стриминговый музыкальный сервис

TikTok объявил о запуске своего собственного потокового музыкального сервиса TikTok Music. Платформа пока что доступна лишь в Бразилии и Индонезии.

Уже сейчас новый сервис предлагает пользователям синхронизировать свои аккаунты TikTok, слушать, скачивать и обмениваться музыкой.

TikTok Music включает каталоги крупнейших звукозаписывающих компаний, таких как Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music, а также предлагает ряд полезных функций, таких как персонализированные рекомендации, тексты песен в реальном времени, создание совместных плейлистов и поиск песен по тексту.

TikTok, уже известный своей ролью в открытии и популяризации музыки, с TikTok Music претендует на привлечение пользователей устоявшихся потоковых сервисов, таких как Spotify и Apple Music.

Однако для преуспевания в этой конкурентной сфере, TikTok должен предложить уникальные функции и преимущества, привлекающие пользователей.