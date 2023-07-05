Новый российский сервис поможет компаниям сократить расходы на командировки

«Яндекс» разработал сервис для планирования деловых поездок, который, как утверждается, поможет российским компаниям сократить расходы на командировки и упростить их организацию. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе российской IT-компании.

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Новый сервис получил название «Яндекс Командировки». Продукт призван облегчить и сделать прозрачнее процесс организации деловых поездок. Сервис автоматически формирует необходимые отчетные документы без участия бухгалтерии, предоставляет руководителю информацию о бюджете поездок и текущих расходах в личном кабинете, позволяет сотрудникам самостоятельно выбирать жилье, транспорт и резервировать дополнительные услуги без согласований.

«С его помощью компании смогут сократить расходы на бизнес-тревел в среднем в 3,7 раза, а время на оформление командировок – с 24 часов до 15 минут», – заявили в пресс-службе.