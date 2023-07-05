Новый российский сервис поможет компаниям сократить расходы на командировки
«Яндекс» разработал сервис для планирования деловых поездок, который, как утверждается, поможет российским компаниям сократить расходы на командировки и упростить их организацию. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе российской IT-компании.
Новый сервис получил название «Яндекс Командировки». Продукт призван облегчить и сделать прозрачнее процесс организации деловых поездок. Сервис автоматически формирует необходимые отчетные документы без участия бухгалтерии, предоставляет руководителю информацию о бюджете поездок и текущих расходах в личном кабинете, позволяет сотрудникам самостоятельно выбирать жилье, транспорт и резервировать дополнительные услуги без согласований.
«С его помощью компании смогут сократить расходы на бизнес-тревел в среднем в 3,7 раза, а время на оформление командировок – с 24 часов до 15 минут», – заявили в пресс-службе.
«Яндекс Командировки» предлагают доступ к широкому пулу поставщиков в области бронирования ж/д, авиабилетов, отелей и наземного обслуживания в более чем 200 странах. В «Яндекс» надеются, что к концу 2023 года смогут подключить к сервису до 1000 клиентов, а к 2025 году компания планирует занять до 20% рынка.