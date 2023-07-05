Названы самые популярные модели смартфонов в России

Во втором квартале 2023 года Xiaomi Redmi A1+ стал самым продаваемым смартфоном в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru, ссылаясь на аналитические данные компании МТС.

Второе место занял смартфон Tecno Spark 8C, а третье – Xiaomi Redmi 9A. В топ-5 также вошли Realme С55 и Realme C30S. Все смартфоны, кроме Realme С55, выступают в ценовой категории до 10 тыс. руб.

Среди брендов лидером рынка во втором квартале 2023 года оказался Xiaomi. На долю этого бренда в штуках пришлось 28% от всех продаж. Компания Realme расположилась на втором месте с результатом 14%. Тройку лидеров замкнул бренд Tecno с долей 12%. Для сравнения: годом ранее в топ-3 входили Xiaomi (35%), Samsung (18%) и Realme (12,7%).