Twitter сам себя отправил в «теневой бан» Google

По данным многочисленных компаний, занимающихся анализом данных, Twitter испытывает значительное снижение видимости в сервисах Google. Данные Sistrix показывают, например, что поисковая видимость Twitter упала на 32% в США всего за один день.

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Компания Newzdash также сообщила о снижении видимости на 12-14% по всем новостным запросам в США и Великобритании. Это снижение произошло после недавних действий генерального директора Twitter Илона Маска по ограничению количества твитов, которые могут просматривать пользователи, в попытке решить проблему «кражи» данных для, к примеру, обучения нейросетей.

Однако эти ограничения еще и непреднамеренно повлияли на поисковых роботов Google, затруднив их доступ к Twitter, что привело к снижению поисковой видимости соцсети.