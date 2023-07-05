Стало известно, когда Apple разрешит установку приложений в обход App Store

К 5 марту 2024 года Apple должна привести работу iOS в соответствие с требованиями Европейского закона о цифровых данных (DMA). Это может означать, что к обозначенной дате Apple разрешит устанавливать приложения на iPhone не только из App Store. Об этом сообщает издание 9To5Mac.

DMA обязывает Apple к исполнению нескольких требований. Во-первых, американский IT-гигант должен разрешить разработчикам внедрять в свои приложения и игры платежные сервисы отличные от Apple Pay. Во-вторых, Apple должна обеспечить взаимодействие iMessage с другими мессенджерами. В-третьих, компания должна отказаться от монополии App Store на установку приложений.

Теоретически третий пункт должен обязать Apple разрешить установку на iOS сторов отличных от App Store или предложить иные механизмы загрузки приложений. Однако, как пишет 9To5Mac, в DMA есть формулировки, которые могут позволить Apple уклониться от исполнения этого требования.

DMA требует разрешить установку приложений из сторонних источников, но при этом обеспечить полную безопасность устройствам и пользовательским данным. Apple, апеллируя к этому тезису, постарается доказать в суде, что App Store – единственный источник приложений, который может гарантировать устройствам и пользователям наивысший уровень безопасности. Если Apple выиграет этот суд, то она сохранит за собой право не добавлять в iOS альтернативные инструменты загрузки приложений, пишет 9To5Mac.