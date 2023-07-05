Телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал спиральную галактику

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» смог запечатлеть спиральную галактику NGC 3256, расположенную на расстоянии около 120 млн световых лет от Земли, в направлении созвездия Паруса. Об этом сообщает портал NewsBytes.

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Галактика принадлежит сверхскоплению Гидры-Центавра (сверхскопление галактик, входящее в Ланиакею, является ближайшим сверхскоплением к Сверхскоплению Девы) и представляет собой результат столкновения между парой одинаково массивных спиральных галактик, которое, по оценкам, произошло около 500 млн лет назад. По словам ученых из NASA, эта галактика образовалась в результате прямого столкновения двух других спиральных галактик, которое произошло примерно 500 млн лет назад.

Несмотря на то, что эту галактику уже раньше фотографировал телескоп «Хаббл», у него есть больше возможностей увидеть самые подробные особенности таких далеких объектов, так как обсерватория изучает космос в инфракрасном диапазоне света и ее приборы более чувствительны, чем у других телескопов. Благодаря этому ученые получили намного больше данных о галактике NGC 3256.