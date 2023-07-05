Продажи ноутбуков в России за первое полугодие упали более чем на 10% относительно аналогичного периода прошлого года, при этом среди лидеров спроса — азиатские бренды, сообщили РИА Новости опрошенные участники рынка.

"В целом интерес к ноутбукам год к году (январь-июнь 2023 года к январю-июню 2022 года) просел на 14%. Онлайн-спрос на ноутбуки практически всех производителей также снизился, в том числе на устройства самых популярных брендов", — заявили в интернет-сервисе сравнения цен Price.ru.

Так, например, HP потерял 36%, Asus — 35%, Acer и Lenovo — по 29%, Toshiba — 24%, а Apple — 7%. Однако были и те бренды, интерес к которым вырос, не только тайваньский MSI (+38%), но и Huawei (+47%), Xiaomi (+8%), Digma (+88%) и Gigabyte (+139%).

"Вероятно, эта тенденция показывает замещение ушедших из России производителей ноутбуков новыми брендами", — добавили в Price.ru.

Наиболее востребованными с точки зрения абсолютных показателей онлайн-спроса остались игровые ноутбуки, но по сравнению с прошлым годом интерес упал и к ним — на 9%, добавили в интернет-сервисе.

Данные МТС за пять месяцев подтверждают тенденцию падения продаж.

"За первые пять месяцев 2023 года в России было продано 1,1 миллиона ноутбуков, что на 12% ниже, чем годом ранее. Средняя цена устройства сократилась на 15% с 67,5 тысячи рублей до 57,3 тысячи рублей", — подсчитали в МТС.

Отметив, что лидером остался бренд MSI, занявший 15% рынка в штуках, следом идут Huawei (14,5%) и Asus (10%).