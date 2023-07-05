Apple слегка обновила 13-дюймовую модель MacBook Air

В начале июня Apple представила 15-дюймовую версию MacBook Air.

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Как оказалось, вместе с этим компания также обновила и 13-дюймовую модель. При этом каких-то отдельных крупных анонсов по этому случаю сделано не было.

Одним из изменений стало внедрение более новой версии Bluetooth 5.3. Данный апдейт привнесёт ряд преимуществ для пользователей.

Bluetooth 5.3 предлагает более быстрое и стабильное соединение с устройствами, поддерживающими эту технологию. Теперь пользователи MacBook Air могут наслаждаться более надёжным подключением к беспроводным аксессуарам, таким как наушники, клавиатуры и мыши.