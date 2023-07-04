AnTuTu назвала лучшие Android-смартфоны за свои деньги

Команда AnTuTu назвала лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и производительности в различных ценовых категориях. Рейтинг актуален на конец июня 2023 года.

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В категории бюджетных устройств до $275 на первом месте оказался Redmi Note 12 Turbo, за ним следует Redmi Note 12T Pro, а на третьей строчке расположился OnePlus Ace Racing Edition.

В ценовом диапазоне от $276 до $415 лидером стал Redmi K60. Следом за ним идут Nubia Z50 и Redmi K60 Pro.

Тем же, кто готов «инвестировать» в свой смартфон от $416 до $555, рекомендуется обратить внимание на Meizu 20, iQOO Neo8 Pro и базовую версию Xiaomi 13.

В категории субфлагманских моделей, с ценой от $556 до $690, первое место занял iQOO 11, на втором месте расположился Nubia Z50 Ultra, а третье место отошло Meizu 20 Pro.