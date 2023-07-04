В США рассказали о значительном отставании Европы от SpaceX

По его оценке, Европа после последнего в своей истории запуска тяжелой ракеты Ariane 5 столкнется с рядом сложных вопросов. Автор допускает, что ее замена, носитель Ariane 6, в свой первый полет отправится не ранее лета 2024 года. До этого времени, отмечает Бергер, Европа не будет располагать собственными тяжелыми ракетами космического назначения.