На Солнце зафиксировали неожиданно большое число пятен

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявило, что в прошлом месяце было зарегистрировано 163 солнечных пятна, что примерно в два раза больше, чем ожидалось за этот период. В последний раз такое количество пятен наблюдалось в сентябре 2002 года, сообщается в статье, опубликованной в журнале Business Insider.

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Ранее эксперты предсказывали, что этот солнечный максимум будет довольно умеренным, достигнув показателя в 115 солнечных пятен в месяц. Однако, согласно прогнозу Королевской обсерватории Бельгии, на Солнце может возникать чуть менее 200 пятен в месяц, что выше, чем последний солнечный максимум в 2014 году, при котором в месяц возникало до 146 солнечных пятен.

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Солнце следует циклу, в результате чего его активность увеличивается и уменьшается примерно каждые 11 лет. Звезда в настоящее время находится в той фазе цикла, когда ее активность приближается к максимуму. Увеличение числа пятен до рекордного значения указывает на более сильный солнечный максимум, чем ожидали специалисты. Повышение активности означает большую вероятность солнечных вспышек и корональных выбросов массы.

Корональные выбросы массы представляют собой плазму, состоящую из электронов и протонов, и расположенную внутри выброшенного магнитного потока. Если она достигает Земли и сталкивается с ее магнитосферой, то возникают геомагнитные бури, полярные сияния, а также возможны повреждения электрических сетей. При этом в максимум солнечной активности частота корональных выбросов массы может увеличиваться до трех в сутки, тогда как в солнечный минимум один выброс происходит раз в пять дней. Это увеличивает вероятность, что какие-то выбросы могут достигнуть Земли.

В этом году мощная солнечная вспышка, сопровождающаяся корональным выбросом массы, вызвала массовые отключения радиосвязи в Северной, Центральной и Южной Америке, а последующая геомагнитная буря сопровождалась яркими полярными сияниями, которые наблюдали даже в низких широтах, вплоть до штата Аризона.