Мошенники начали «пробивать» местоположение людей перед звонком

За первое полугодие 2023 года в 1,5 раза вырос спрос на «вспышку» — мошенническое определение местоположения абонента в конкретный момент времени.

Геолокация определяется по номеру телефона и дате или времени активного или последнего действия входящего звонка либо SMS. На сегодняшний день показатель интереса к «пробиву» абонентов пред звонком возрос до 35106 запросов, за весь прошлый год максимум составил 55680 запросов.