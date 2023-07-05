3 июля стало самым жарким днем на Земле за последние 2000 лет

На протяжении десятков лет климатологи предупреждали, что температура поверхности планеты будет расти из года в год из-за миллиардов тонн парниковых газов от сжигания человеком ископаемого топлива. Теперь они фиксируют, как сбываются их прогнозы: 3 июля на Земле был отмечен абсолютный температурный рекорд с момента начала наблюдений и, скорее всего, за последние 2 тысячи лет, уверены ученые.

Кто такой Эль-Ниньо и почему он принес с собой аномальную жару

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Не успел климатолог из некоммерческой организации Berkeley Earth Роберт Роде сделать пост в запрещенной в России социальной сети Твиттер, как он стал распространяться со скоростью светской хроники: 100 тысяч просмотров в час и 500 ретвитов.

«Национальные центры по прогнозированию окружающей среды (National Centers for Environmental Prediction) определили, что зафиксированная 3 июля средняя температура Земли была самой высокой температурой за один день за всю историю наблюдений. Это обусловлено сочетанием Эль-Ниньо (природное явление, в ходе которого происходит колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. — Прим. Plus-one.ru) и глобального потепления, и мы вполне можем увидеть несколько еще более теплых дней в течение следующих шесть недель», — написал Роде.

Научный проект Climate Reanalyzer, который и стал источником информации для Роде, уточняет, что глобальная средняя температура достигла 17,01 °C. Это наибольшая величина за все время наблюдений с 1979 года и, скорее всего, за последние 2 тысячи лет.

Как пояснил Plus-one.ru климатолог Алексей Кокорин, пики средней температуры атмосферы у поверхности Земли связаны с Эль-Ниньо. Это природное явление способствует увеличению температуры и накладывается на тренд глобального потепления, что и дает рекордные показатели. По словам Кокорина, ранее пики фиксировались в 2008 и 2016 годах.

«Каждый следующий пик больше предыдущего. Это накладывается на постоянно растущее усиление парникового эффекта (связан с выбросами в атмосферу углекислого газа от сжигания ископаемого топлива. — Прим. Plus-one.ru)», — добавил Кокорин.

Так, в мае среднее содержание СО2 в атмосфере составило небывалые 424 ppm (миллионных доли), что на 50% больше, чем в доиндустриальную эпоху.

Как глобальное потепление изменит жизнь на Земле

Алексей Кокорин призвал не паниковать, а обратиться к докладам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) и Третьему оценочному докладу Росгидромета, где изложены тенденции изменения климата в России. Эти документы позволяют понять, какие изменения ожидают человечество, и приложить усилия по сокращению выбросов парниковых газов, а также принять меры по адаптации.

2023 год уже бьет температурные рекорды. В Сибири в июне жара под 40 °C стояла около двух недель, похожая ситуация наблюдалась в Канаде, в Европе первые 11 дней лета стали самыми жаркими в истории. К концу июня в Индии температура превысила 46 °C, а это уже порог выживаемости человека.

Параллельно увеличению температуры воздуха идет нагрев мирового океана: именно он поглощает значительную часть СО2 из атмосферы, а также охлаждает ее. Согласно данным платформы для ученых ResearchGate, верхняя часть океана (глубина до 700 м) в настоящее время прогревается примерно на 24% быстрее, чем несколько десятилетий назад. Ранее Алексей Кокорин пояснял, что нагрев океана, а также рост его кислотности из-за поглощения CO2 неизбежно негативно повлияют на подводную флору и с очень большой вероятностью погубят кораллы южных морей, которые очень чувствительны к повышению температуры.