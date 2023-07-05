Овцы помогли распространить сельское хозяйство в неолите

Ученые исследовали кости животных и выяснили, что во времена неолита жители современной Хорватии разводили только овец. Эти животные весьма мобильны, поэтому, вероятно, такая животноводческая специализация помогла людям быстро заселить Европу. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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Неолит — это период человеческой истории, завершающий каменный век. Он начался в Европе около девяти тысяч лет назад. Первые представители неолитических культур пришли с Ближнего Востока через Балканский полуостров. Затем одна их часть отправилась на север, в Центральную Европу, а другая — на запад. Вторая группа вскоре добралась до побережья современной Хорватии. Оттуда люди продолжали мигрировать на запад и уже восемь тысяч лет назад достигли Испании. Ученые до сих пор пытаются понять, что обеспечило людям такое стремительное по тем временам расселение.

Чтобы найти ответ, команда исследователей проанализировала зубы и челюсти овец в неолитических поселениях Тинь-Подливаде и Црно Врило в современной Хорватии. В частности, археологи изучили структуры белковых молекул останков и содержание стабильных изотопов.

Ученые обнаружили, что большинство овец в обоих поселениях родилось в начале зимы. Вероятно, люди вели ежегодный сельскохозяйственный календарь, который позволял им контролировать рождаемость животных. Также исследователи выяснили, что неолитические хорваты разводили только овец, а не овец и коз, как считалось ранее. Это, полагают авторы работы, обеспечило переселенцам высокую скорость передвижения.

«Специализация на овцах, возможно, была связана со стратегией упреждающей мобильности. То есть люди заранее разводили тех животных, у которых есть преимущества как для передвижения, так и для расселения», — рассказал Алехандро Сьерра из Автономного университета Барселоны.