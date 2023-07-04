Россиян призвали регулярно перезагружать iPhone

AppleInsider: регулярная перезагрузка iPhone устранит замедления в работе смартфона
Россиянам следует регулярно перезагружать iPhone для того, чтобы минимизировать замедление работы приложений на смартфоне из-за накопления ошибок в ОС устройства. Об этом сообщает портал AppleInsider.
По словам экспертов, другая польза от регулярной перезагрузки гаджета — удаление вредоносных приложений, которые на iOS обычно находятся в оперативной памяти смартфона.
«Перезагрузки смартфона могут помешать только атакам типа Zero Click, когда вредоносный файл присылают в сообщении, и он начинает действовать, собирая информацию о пользователе», — говорится в статье.
Специалисты также указали, что если iPhone завис или начал тормозить при открытии приложений или переключении между программами, то его можно выключить и снова включить. «Телефон выгрузит приложения из оперативной памяти и будет работать быстрее», — пояснили эксперты.
По их словам, для более эффективной защиты лучше дополнительно отключать модули Bluetooth, Wi-Fi и сотовую связь, когда смартфон не используется, так как гаджет становится практически изолирован от сети и заразить его можно только физически через кабель.