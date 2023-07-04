Россиян призвали регулярно перезагружать iPhone

Россиянам следует регулярно перезагружать iPhone для того, чтобы минимизировать замедление работы приложений на смартфоне из-за накопления ошибок в ОС устройства. Об этом сообщает портал AppleInsider.

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По словам экспертов, другая польза от регулярной перезагрузки гаджета — удаление вредоносных приложений, которые на iOS обычно находятся в оперативной памяти смартфона.

«Перезагрузки смартфона могут помешать только атакам типа Zero Click, когда вредоносный файл присылают в сообщении, и он начинает действовать, собирая информацию о пользователе», — говорится в статье.

Специалисты также указали, что если iPhone завис или начал тормозить при открытии приложений или переключении между программами, то его можно выключить и снова включить. «Телефон выгрузит приложения из оперативной памяти и будет работать быстрее», — пояснили эксперты.