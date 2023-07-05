ZTE представила смартфоны Red Magic 8S Pro и 8S Pro+

ZTE Nubia анонсировала свой новый смартфон Red Magic 8S Pro, оснащённый впечатляющей оперативной памятью объемом 24 ГБ. Кроме того, гаджет работает на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной тактовой частотой 3,36 ГГц.

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Дисплей

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В Red Magic 8S Pro используется 6,8-дюймовый OLED-экран BOE с разрешением 2480×1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации касания 960 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Дисплей поддерживает глубину цвета 10 бит, 100% охват цветовой гаммы DCI-P3, и высокочастотное затемнение ШИМ 1440 Гц.

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Ширина рамок, обрамляющих экран, слева и справа составляет 1,48 мм, вверху – 1,68 мм, внизу – 2,28 мм. Под экран интегрирован дактилоскопический сканер седьмого поколения, который позволяет определять частоту сердечных сокращений.

Аппаратная основа

За производительность гаджета отвечает Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной тактовой частотой 3,36 ГГц с оценкой AnTuTu 1 713 658 баллов. Объём оперативной памяти LPDDR5X может составлять до 24 ГБ, объём встроенной памяти UFS 4.0 – 1 TБ. Также стоит отметить систему охлаждения ICE 12.0 со встроенным кулером.

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Ёмкость аккумулятора Red Magic 8S Pro достигает 6000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт. От 0 до 100% смартфон зарядится за 35 минут.

Также доступен вариант Red Magic 8S Pro+, ёмкость батареи которого составляет 5000 мАч. Здесь поддерживается быстрая зарядка мощностью 165 Вт, благодаря которой смартфон зарядится до 100% всего за 14 минут.

Камеры

Red Magic 8S Pro обладает тройной основной камерой:

главный датчик Samsung S5KGN5 на 50 Мп;

сверхширокоугольный датчик на 8 Мп;

макро-объектив на 2 Мп.

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Для селфи используется подэкранная камера OmniVision OV16A1Q на 16 Мп.

Прочее

В качестве ОС используется RedMagic OS 8.0 на базе Android 13, которая специально адаптирована для игр. В сравнении с предыдущей версией прошивка плавность интерфейса увеличилась на 30%.

Доступность, цена

Продажи новинок в Китае стартуют с 11 июля, приём предзаказов – с 5 июля.

Цена Red Magic 8S Pro:

8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ – $550;

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $610;

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – $690;

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – $790.

Цена Red Magic 8S Pro+: