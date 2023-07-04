Apple отложила выход новых часов из-за проблем с экранами

Apple отложила релиз смарт-часов Apple Watch Ultra второго поколения из-за проблем с производством дисплеев типа MicroLED. Об этом сообщает южнокорейское издание The Elec.

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Накануне основатель компании Display Supply Chain Consultants и аналитик Росс Янг сообщал, что Apple Watch Ultra 2 выйдут в 2025 году. По новым же данным релиз устройства ожидается только в 2026 году. Причиной отсрочки стали проблемы Apple с производством экранов MicroLED. Это новый тип матриц, который энергоэффективнее, тоньше, контрастнее и долговечнее классических OLED-панелей.

Партнеры Apple уже освоили технологию изготовления микросветодиодов, но она остается дорогостоящей для массового производства. Apple хочет подождать инноваций, которые позволят ей снизить издержки, поскольку корпорация уже инвестировала в разработку и исследования MicroLED более $1 млрд.

Изначально, пишет The Elec, массовый выпуск экранов MicroLED был запланирован на второй квартал 2025 года. Теперь же сообщается, что это случится только в первом квартале 2026 года.