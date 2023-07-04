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Мощная вспышка на Солнце вызвала отключение радиосвязи в США

Мощная вспышка произошла на Солнце. Она вызвала отключение радиосвязи на западе США, передает Science Alert.

Мощная вспышка на Солнце вызвала отключение радиосвязи в США
© globallookpress.com

Вспышку зафиксировали в солнечном пятне AR3354. Ее мощность отнесли к X-классу, который считается самым мощным. При возникновении вблизи центра обращенного к Земле, она может вызвать сильный шторм солнечной радиации и выбросить большое количество корональной массы, спровоцировав экстремальный геомагнитный шторм на Земле.

При этом ученые не обнаружили выброса корональной массы. Однако им пришлось столкнуться с другим неприятным явлением — вспышка затронула верхние слои атмосферы Земли, создав серьезные помехи для высокочастотных радиосигналов и отключив в США радио на непродолжительное время.

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