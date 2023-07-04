"Портал в загробный мир" обнаружен в сеноте майя

В Мексике подводные археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили древний сенот майя, внутри которого нашлось уникальное каноэ. Анализ этой и других находок показал, что исследователям удалось найти то, что майя считали входом в загробный мир.

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Краткий отчет об исследовании, представленном в рамках 12-го Международного конгресса майянистов, опубликован на сайте INAH. Сообщается, что само каноэ было обнаружено подводными археологами еще два года назад. С тех пор оно проходило анализ в лабораториях Мексики и за рубежом. Специалисты пришли к выводу, что каноэ использовалось только в ритуальных целях. Хотя оно изготовлено в традициях майя, эта лодка не могла держаться на воде, так как имела очень тяжелые нос и корму. Следовательно, она была создана в символических целях, для подношения богам. Более того, вокруг каноэ были обнаружены 38 скелетов, в том числе плюсневая кость человека, стопа взрослой женщины, а также кости броненосца, собаки, индейки и орла.

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Все находки были сделаны при погружении археологов в затопленный сенот Сан-Андрес, расположенный под одноименным археологическим памятником. Сенот - это форма карстового рельефа, естественный провал, образованный при обрушении свода известняковой пещеры, в которой протекают подземные воды. Народы майя считали сеноты священными местами. Города обычно строились вокруг таких объектов. Для майя это были и источники воды, и сакральные места для жертвоприношений. Кроме того, легенды гласили, что сеноты являются порталами в загробный мир. Майя верили, что внутри этих естественных структур находятся входы в подземный мир, по которому бродят и боги, и души умерших людей. Известно, что в ряде городов майя строили под главными храмами искусственные подземелья, имитирующие настоящие сеноты.

В данном случае после двухлетнего исследования археологи пришли к выводу о том, что сенот Сан-Андрес в верованиях майя точно считался входом в загробный мир. И главным доказательством этого они называют жертвенное каноэ. Кстати, его длина составляла 2,15 метра, ширина - 45 сантиметров, а высота - 36,5 сантиметра.

По словам археолога Хесуса Гальегоса, преобладание костей броненосца и наличие плюсневых костей человека наводят экспертов на мысль о ритуальном использовании каноэ и его размещении в пещере до того, как она была затоплена. Известные способности броненосца плавать и даже ходить по дну, надолго задерживая дыхание, были намеком на то, что это животное без проблем могло войти в подземный мир. Это отвечает представлениям майя о затопленных пещерах, как о порталах в космогоническое пространство.