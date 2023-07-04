Найден способ сдержать нагревание Земли

Способ сдержать нагревание Земли в пределах 1,5 градуса Цельсия нашли в совершенствовании методов ведения сельского хозяйства. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на расчеты биолога и профессора Жаклин Макглей.

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По предположениям Макглей, можно заниматься сельским хозяйством и при этом сохранить в почве углерод, что позволит сдержать нагревание поверхности планеты. Однако чаще всего от подобных методов отказываются в пользу искусственных удобрений.

Если сохранять на один процент больше углерода, чем на данный момент, можно тем самым поглощать в год почти 31 гигатонну углекислого газа. При этом в Парижском соглашении указана цифра в 32 гигатонны.

«Вне сельскохозяйственного сектора люди не понимают, насколько почвы важны для климата. Изменение в этой сфере может сделать почву отрицательной по углероду, заставив ее поглощать выбросы и снизив затраты», — объяснила биолог.