В Apple рассказали о превосходстве своих компьютеров

Представители Apple рассказали, что не смогли спроектировать MacBook Air нового поколения в то время, когда производили компьютеры на базе процессоров Intel. Об этом сообщает издание Inc.

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В разговоре с журналистами медиа менеджер отдела маркетинга Apple Лайра Мец заявила, что компания пыталась выпустить на рынок 15-дюймовый MacBook Air, еще когда сотрудничала с Intel. Однако корпорации не удалось разработать производительное устройство с большим экраном, так как чипы Intel имели определенные ограничения. По словам Мец, в Intel фактически не дали Apple создать и запустить модель.

В этой связи представитель IT-гиганта отметила превосходство новых компьютеров Apple над остальными, подчеркнув, что прорыв стал возможным только после перехода на собственные ARM-процессоры.

«Только с Apple Silicon мы смогли получить все необходимые компоненты, чтобы обеспечить большой дисплей, а также время автономной работы и производительность, которые пользователи ожидают от MacBook Air», — подытожила Мец.

Apple выпустила первые компьютеры на базе собственных процессоров, отказавшись от решений Intel, в ноябре 2020 года.

По словам Лауры Мец, до выхода 15-дюймового MacBook Air пользователи, нуждающиеся в ноутбуке с большим экраном, могли лишь приобрести MacBook Pro. Однако многих это не устраивало, так как более мощный компьютер обходился дороже.