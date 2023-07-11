10 самых известных спутников-шпионов холодной войны

Период холодной войны в 1947-1991 годах был эпохой паранойи, гонки вооружений и, конечно же, шпионских технологий. И одной из них стали спутники-шпионы, которые вышли на орбиту вскоре после запуска советского аппарата «Союз». Портал slashgear.com рассказал о 10 самых известных шпионских спутниках того времени.

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CORONA

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Аппараты серии CORONA были первыми американскими спутниками-шпионами. США начали их производство по множеству причин, но одной из основных были неутешительные результаты разведывательных самолетов U-2. Советские войска регулярно сбивали их, и американские военные хотели получить шпионскую машину, которую не так просто уничтожить. Первый из спутников CORONA был запущен в 1960 году: дежурство длилось 12 лет, за которые аппарат успел сделать более 800 000 снимков.

GAMBIT

Через несколько лет после дебюта CORONA американские инженеры начали запуск следующей модели спутника-шпиона — GAMBIT. Он получил возможность снимать фотографии в более высоком разрешении благодаря революционным (на тот момент) стереокамерам. Однако GAMBIT обладали тем же недостатком, что и спутники серии CORONA: для передачи отснятого материала на землю аппарат выбрасывал с орбиты специальные контейнеры, которые подбирались специальным же транспортом.

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HEXAGON

CORONA и GAMBIT специализировались на фотографиях максимально высокого разрешения, которые позволяли рассмотреть ландшафт в мельчайших деталях. На HEXAGON инженеры сделали акцент на широкоформатной съемке: спутник получил две оптические камеры, вращавшиеся по осям для панорамных фотографий. Правда, необычная конструкция сказалась на размерах аппарата — HEXAGON можно назвать самыми большими спутниками-шпионами в истории.

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«Зенит»

СССР выиграл состязание по запуску спутников, и военные незамедлительно воспользовались преимуществом, чтобы доставить на орбиту шпионские аппараты. Серия «Зенит», как и американские аналоги, предназначалась для фотографирования ключевых локаций. Но, в отличие от CORONA, советские спутники не выбрасывали канистры с отснятой пленкой. «Зениты» возвращались на землю целиком, что позволяло повторно использовать аппарат для дальнейших миссий.

«Космос-954»

Советский Союз пытался скрывать факт запуска спутников-шпионов: так, чиновники выдавали шпионский «Зенит» за гражданский «Космос», чтобы не раскрывать все карты. Однако запуск «Космоса-954» обернулся международной катастрофой, когда спутник разбился на территории Канады. Проблема в том, что аппарат, оснащенный мощным радаром для отслеживания подлодок и кораблей, получал энергию от встроенного ядерного реактора. И когда спутник распался при входе в атмосферу, канадскую тундру засыпало радиоактивными осколками. По слухам, если бы «Космос-954» продержался на орбите чуть дольше, то падение произошло бы в Нью-Йорке.

SAMOS

Спутник SAMOS 1 разрабатывался как конкурент аппаратов серии CORONA. Его преимуществом должна была стать передача информации: встроенная электроника спутника должна была сканировать отснятые фотографии и передавать их в штаб дистанционно… Но ключевые слова здесь — «должна была». На практике ни одна из попыток ввести SAMOS в эксплуатацию не увенчалась успехом. Одни теряли управление, другие слишком быстро расходовали топливо или энергию, третьи оставались без тепловых щитов. Как минимум один SAMOS вообще взорвался.

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MIDAS

Не все спутники-шпионы создаются для разведки. Некоторые были разработаны в качестве систем раннего предупреждения на случай, если другое государство внезапно решит запустить ядерные ракеты. MIDAS — одна из таких систем. Цепочка спутников, построенная исключительно для отслеживания советских межконтинентальных ракет. Конечно, программа не оправдала ожиданий военных, но доказала, что обнаружение ракет при помощи инфракрасных сенсоров — весьма эффективный вариант.

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Defense Support Program

Спутники Defense Support Program (DSP), по сути, были преемниками MIDAS. Они также полагались на инфракрасные сенсоры для обнаружения ракет, но обладали большей эффективностью, т.к. их было сложнее заглушить. По факту, DSP показали неожиданный результат — они могли отслеживать не только межконтинентальные ракеты, но и восетские бомбардировщики, а также ракеты малой дальности.

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Vela

Программа Vela был разработана для надзора за выполнением договора о запрещении испытаний ядерного оружия 1963 года. Она представляла собой сеть спутников, оборудованных детекторами рентгеновского, нейтронного и гамма-излучения. Для максимального покрытия спутники Vela запускались в парах и вращались вокруг Земли в противоположных точках. Программа считалась достаточно успешной, но порой грешила ложными тревогами. Хотя, как оказалось по секретным документам, одна из них (1979 год) действительно была результатом тайных ядерных испытаний Израиля и ЮАР.

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