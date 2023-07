Новые iPhone 15 станут толще из-за увеличенной батареи

Из утечки следует, что базовый iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max получат аккумуляторы емкостью 3877 мАч, 4912 мАч, 3650 мАч и 4852 мАч соответственно. Для сравнения: в iPhone 14 используется батарея на 3279 мАч, в 14 Plus – на 4325 мАч, в 14 Pro – на 3200 мАч, в 14 Pro Max – на 4323 мАч. Таким образом, емкость аккумуляторов iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max относительно iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max увеличится на 18%, 14%, 14% и 12% соответственно.