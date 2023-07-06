Meta запустила сервис-конкурент Twitter

Американская корпорация Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) запустила новый сервис текстовых сообщений Threads. Приложение стало доступно для скачивания в AppStore.
Как следует из описания, приложение работает на базе Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Threads — это место, где собираются сообщества, чтобы обсудить все от волнующих вас сегодня тем до того, что будет в тренде завтра», — говорится в описании.
Приложение призвано стать конкурентом Twitter, принадлежащему американскому миллиардеру Илону Маску.
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