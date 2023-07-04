ИИ будет преподавать в Гарварде курс по программированию

Один из самых популярных курсов в Гарварде "Введение в программирование" будет преподавать искусственный интеллект. О внедрении ИИ в учебный процесс рассказывает газета The Harvard Crimson.

"С помощью искусственного интеллекта мы надеемся сократить затраты времени, чтобы перераспределить время [преподавателей] на более значимое межличностное общение со своими учениками", - объясняет профессор Дэвид Малан.

Чат-бот ChatGPT будет искать ошибки в коде студентов, оценивать дизайн их программ, объяснять недочеты и отвечать на вопросы. Ожидается, что искусственный интеллект позволит найти индивидуальный подход к каждому слушателю курса, обеспечить их круглосуточной поддержкой и даст возможность осваивать материал в удобном формате и темпе.

По словам господина Малана, преподаватели регулярно дополняют курс с помощью нового программного обеспечение, и подключение к учебному процессу ИИ - лишь "эволюция данной традиции".

Между тем программисты из Кремниевой долины раскритиковали последнюю версию ChatGPT. Они ставят под сомнение способности чат-бота к программированию, так как после обновления он стал чаще генерировать ошибочный код и давать "поверхностные ответы".

Впрочем, профессора Малана не тревожат возможные сбои в работе нового "сотрудника". Он утверждает, что на курсе студентов учат мыслить критически. Поэтому они не должны всегда принимать комментарии ИИ за чистую монету. Малан признает, что "ранние воплощения" программы с искусственным интеллектом могут работать хуже или допускать грубые ошибки. Но обратная связь от студентов и преподавателей позволит усовершенствовать инновационные инструменты обучения, считает профессор.

Напомним, что недавно в Европарламенте приняли в первом чтении закон, регулирующий сферу развития искусственного интеллекта. Чиновники разделили программные обеспечения с ИИ на несколько категорий в зависимости от рисков, которые они представляют. Так, законодатели намерены запретить на территории Евросоюза использование ИИ для "когнитивно-поведенческого манипулирования людьми или отдельными уязвимыми группами".

В качестве примера авторы проекта приводят игрушки с голосовым управлением, которые подталкивают детей к опасным действиям. Табу наложили и на распознавание лиц в режиме реального времени. Всемирно известный чат-бот ChatGPT попал в третью категорию и должен будет отвечать всем требованиям о прозрачности, в том числе разработчикам велели публиковать ссылки на данные, которые ИИ использовал в процессе обучения, чтобы не нарушать авторские права.