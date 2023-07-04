Космонавт показал, как суперлуние выглядит с МКС

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин показал, как с борта Международной космической станции (МКС) выглядит суперлуние, которое можно было наблюдать в том числе в Москве в ночь на вторник.

Суперлуние - это сочетание перигея и полнолуния, временной промежуток между которыми не превышает трех дней. Совпадения этих событий случаются каждый год, но близкими по времени (менее 9 часов) они бывают редко. Согласно астрономическому календарю Московского планетария на 2023 год, июльское полнолуние наступило 3 июля в 14:41 мск, а в перигее своей орбиты естественный спутник Земли окажется 5 июля в 01:29 мск.