Назван самый мощный Android-смартфон до 25 тыс. рублей

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных смартфонов по состоянию на начало июля 2023 года. Об этом сообщает портал iXBT.

В ценовой категории до 1999 юаней (примерно 24,9 тыс. руб. по курсу на 4 июля 2023 года) топ-10 возглавила новейшая модель Xiaomi Redmi Note 12 Turbo. Смартфон с процессором Snapdragon 7+ Gen2 и 8 ГБ оперативной памяти набрал в бенчмарке AnTuTu 592,3 тыс. баллов. Второе место занял еще один смартфон Xiaomi – Redmi Note 12T Pro. Имея на борту восьмиядерный процессор Mediatek Dimensity 8200 Ultra и 8 ГБ оперативной памяти, модель набрала 585,2 тыс. баллов. Тройку лидеров замкнул OnePlus Ace Racing Edition с Mediatek Dimensity 8100-Max и 8 ГБ оперативной памяти. Результат этой модели – 567,2 тыс. баллов.