Назван самый мощный Android-смартфон до 25 тыс. рублей
Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных смартфонов по состоянию на начало июля 2023 года. Об этом сообщает портал iXBT.
В ценовой категории до 1999 юаней (примерно 24,9 тыс. руб. по курсу на 4 июля 2023 года) топ-10 возглавила новейшая модель Xiaomi Redmi Note 12 Turbo. Смартфон с процессором Snapdragon 7+ Gen2 и 8 ГБ оперативной памяти набрал в бенчмарке AnTuTu 592,3 тыс. баллов. Второе место занял еще один смартфон Xiaomi – Redmi Note 12T Pro. Имея на борту восьмиядерный процессор Mediatek Dimensity 8200 Ultra и 8 ГБ оперативной памяти, модель набрала 585,2 тыс. баллов. Тройку лидеров замкнул OnePlus Ace Racing Edition с Mediatek Dimensity 8100-Max и 8 ГБ оперативной памяти. Результат этой модели – 567,2 тыс. баллов.
В топ-10 также попали Xiaomi Redmi Note 11T Pro (547 тыс. баллов), Xiaomi Redmi K50 (514,1 тыс. баллов), Xiaomi Redmi K60E (511,8 тыс. баллов), Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ (480,4 тыс. баллов), Oppo K10 5G (464,6 тыс. баллов), Honor X40 GT (455,9 тыс. баллов), а также Vivo iQOO Z7 (418,1 тыс. баллов.).
Глобальный запуск Xiaomi Redmi Note 12 Turbo состоялся в начале июля 2023 года. Смартфон получил 6,7-дюймовый AMOLED-экран, тройную камеру и аккумулятор на 5000 мАч.