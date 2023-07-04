На Солнце возникло рекордное за 20 лет количество пятен

В июне 2023 года на Солнце появилось больше 160 пятен. Это самый высокий показатель за последние 20 лет.

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Известно, что солнечные минимумы и максимумы чередуются в ходе 11-летнего цикла. Сейчас Солнце находится в периоде растущей активности. Наблюдения показали, что 25-й солнечный цикл набирает интенсивность более быстрыми темпами, чем прогнозировали NASA и NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований). Эксперты выразили опасение, что в ближайшие месяцы или годы возможны опасные явления космической погоды.

Эксперты полагали, что на пике солнечного цикла на поверхности звезды будет появляться около 125 пятен в месяц. Согласно новым прогнозам, количество пятен достигнет 200, и пик может наступить раньше, чем предполагалось – уже в 2024 году.

Физик, специалист по солнечной энергии Кит Стронг заявил, что в июне 2023 года на Солнце появилось 163,4 пятна – максимальное значение с сентября 2002 года. В воскресенье, 2 июля, одно из пятен породило мощную солнечную вспышку, которая вызвала временное отключение радиосвязи на западе США и над Тихим океаном.

«Такие события могут стать более частыми в ближайшем будущем», – предупредили эксперты.

Интенсивные порывы солнечного ветра могут проникать в магнитное поле Земли и вызывать серьезные проблемы с электросетями и спутниковой связью. Так, после сильной солнечной бури в октябре 2003 года операторы спутниковой связи на несколько дней потеряли связь с сотнями космических аппаратов. К настоящему времени количество различных объектов на орбите планеты многократно увеличилось, и эксперты опасаются, что сбой связи может привести к длительному «орбитальному хаосу», сообщает Space.com.