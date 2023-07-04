На Памире обнаружены остатки поселения возрастом 14 тысяч лет

Исследователи новосибирского Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН вместе с коллегами из восьми других стран обнаружили в высокогорьях Восточного Памира остатки поселения возрастом 14 тысяч лет. Ранее считалось, что люди появились в этом регионе около восьми тысяч лет назад, а ранее территория была покрыта ледником.

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Для изучения скального убежища Куртеке в Восточном Памире использовались различные методы. Ученые провели зооархеологический и археоботанический анализы, исследовали древние семена, выделили ДНК из сохранившихся зубов животных.

Во время исследований были найдены кострища и каменные артефакты, а также фрагмент кости животного, явно отколотый рукой человека. Этот фрагмент отправили на радиоуглеродный анализ, который и помог датировать археологическую стоянку.

Раскопки проводились на высоте 3,98 тысяч метров. Ученые отметили, что условия в этом районе можно назвать экстремальными: скудная растительность, сильные морозы зимой до минус 40 градусов, перепады температур. Пока неизвестно, что заставило древних людей поселиться в таком негостеприимном месте, сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».