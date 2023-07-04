Установлено происхождение костяных колец из англо-саксонских захоронений

Речь идет о могилах, обнаруженных археологами во время раскопок в графстве Линкольншир в 2017-2019 годах. Захоронения датируются концом V — серединой VI века нашей эры. Кольца из слоновой кости были обнаружены в могилах женщин в составе ассортимента погребального инвентаря, оставленного в могиле вместе с их телами. Несмотря на сильные разрушения, вызванные сельскохозяйственной деятельностью, 49 могил сохранились достаточно хорошо. Ученые установили, что найденные кольца, используемые в качестве деталей для дамских сумок, были сделаны из костей слонов, обитавших в Африке.

Долгое время считалось, что эти кости принадлежали мамонтам или моржам, но в действительности они принадлежали мамонтам, обитавшим в Африке примерно в V или VI веке нашей эры. В исследовании уточняется, что слоновая кость была добыта почти в 6400 км от кладбищ, где обнаружили англосаксонские кольца из слоновой кости. Находки весьма загадочны, так как по форме напоминают кольца, которые женщины носили на пальцах, но они слишком велики для носки в качестве такого аксессуара. Это говорит о том, что кольца служили украшениями, а, использовались как деталь для сумок, которые женщины вешали на бедра.