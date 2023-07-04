Google решила присвоить весь контент в интернете

Корпорация Google опубликовала новую версию политики конфиденциальности, в которой фактически сама себе позволила использовать весь опубликованный в интернете контент для обучения своей нейросети Bard. Об этом сообщает издание Gizmodo.

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Пока новая версия политики конфиденциальности опубликована только на английском языке. В ней говорится, что Google может использовать общедоступные данные для улучшения работы своих сервисов и разработки новых продуктов. В частности, данные будут использованы для обучения и улучшения нейросетевых сервисов Google Translate, Bard и Cloud AI.

В документе подчеркнуто, что «общедоступной» является вся информация, которая опубликована на любом сайте, индексируемом поисковой системой Google. Gizmodo пишет, что так Google фактически сама себе разрешила использовать всю информацию открытого интернета.

«Google поступила так, будто весь интернет – это собственная игровая площадка искусственного интеллекта компании», – пишет Gizmodo.