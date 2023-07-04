В Китае создали умный велосипед, с которым можно вести беседу

Китайский производитель Urtopia представил электровелосипед Fusion со встроенной поддержкой чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает портал Gizmochina.

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Заявляется, что Fusion обеспечит уникальный опыт взаимодействия с искусственным интеллектом во время езды на велосипеде. Встроенный ChatGPT способен поддерживать естественную беседу с пользователем, предоставлять информацию о маршрутах и адаптировать настройки велосипеда в зависимости от условий и целей тренировок.

Кроме того, Fusion совместим с популярными приложениями для спорта, такими как Strava и Apple Health, что позволит отслеживать различные показатели здоровья и физической активности. В велосипеде также имеется встроенный GPS-трекер.

Производитель утверждает, что Urtopia Fusion — это прорыв в индустрии, который меняет способ взаимодействия велосипедистов, превращая их средство передвижения в персонального помощника для более интересных и эффективных тренировок.