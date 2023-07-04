На поверхности Солнца впервые увидели «падающие звезды»

Международная команда астрономов впервые смогла пронаблюдать за «падающими звездами» на поверхности Солнца. Это явление также известно как корональный дождь.

© ESA/Solar Orbiter EUI/HRI

Исследование провели с помощью данных аппарата Solar Orbiter. Они показали, что «капли» коронального дождя на самом деле представляют собой метеороподобные огненные шары до 250 км в диаметре.

Солнечная корона – самая внешняя часть атмосферы звезды. Она имеет температуру в несколько миллионов градусов и состоит из плазмы.

Иногда нагрев несколько снижается, и плазма начинает собираться в шары. Они являются более холодными и плотными, чем окружающее вещество, хотя температура этих скоплений по-прежнему очень высока – от сотен до тысяч градусов.

Гравитация Солнца притягивает шары со скоростью до 100 км/сек. Поскольку солнечная корона очень тонкая, они могут достичь поверхности звезды в целости. Аппарат Solar Orbiter даже зафиксировал удары шаров по поверхности. За ними следовали ударные волны и выброс газа, который распространялся по всей короне и нагревал ее.

Ученые добавили, что огненные шары на Солнце следуют за магнитным полем. Из-за сильной гравитации материя не может вернуться назад, отделиться или образовать хвост, поэтому за ней очень сложно наблюдать. Однако Solar Orbiter, который смог приблизиться к звезде на расстояние, составляющее всего одну треть расстояния между Землей и Солнцем, смог получить беспрецедентный обзор поверхности звезды, сообщает arXiv.