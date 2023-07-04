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На поверхности Солнца впервые увидели «падающие звезды»

Международная команда астрономов впервые смогла пронаблюдать за «падающими звездами» на поверхности Солнца. Это явление также известно как корональный дождь.

На поверхности Солнца впервые увидели «падающие звезды»
© ESA/Solar Orbiter EUI/HRI

Исследование провели с помощью данных аппарата Solar Orbiter. Они показали, что «капли» коронального дождя на самом деле представляют собой метеороподобные огненные шары до 250 км в диаметре.

Солнечная корона – самая внешняя часть атмосферы звезды. Она имеет температуру в несколько миллионов градусов и состоит из плазмы.

Иногда нагрев несколько снижается, и плазма начинает собираться в шары. Они являются более холодными и плотными, чем окружающее вещество, хотя температура этих скоплений по-прежнему очень высока – от сотен до тысяч градусов.

Гравитация Солнца притягивает шары со скоростью до 100 км/сек. Поскольку солнечная корона очень тонкая, они могут достичь поверхности звезды в целости. Аппарат Solar Orbiter даже зафиксировал удары шаров по поверхности. За ними следовали ударные волны и выброс газа, который распространялся по всей короне и нагревал ее.

Ученые добавили, что огненные шары на Солнце следуют за магнитным полем. Из-за сильной гравитации материя не может вернуться назад, отделиться или образовать хвост, поэтому за ней очень сложно наблюдать. Однако Solar Orbiter, который смог приблизиться к звезде на расстояние, составляющее всего одну треть расстояния между Землей и Солнцем, смог получить беспрецедентный обзор поверхности звезды, сообщает arXiv.

Ранее Solar Orbiter исследовал магнитное поле на границе атмосферы Венеры. Исследование показало, что вокруг планеты сформировалось индуцированное магнитное поле.