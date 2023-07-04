У морского животного обнаружили секрет старения

Международная команда ученых обнаружила секрет старения у морского животного Hydractinia. Исследуя процессы регенерации гидры, удалось выявить фундаментальные основы процесса старения. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

Во время исследования специалисты секвенировали РНК Hydractinia symbiolongicarpus для определения последовательностей генов, соответствующих старению у людей. Из трех идентифицированных авторами генов один был активирован в клетках рядом с местом, где животное было повреждено. Когда исследователи удалили этот ген, способность гидр вырабатывать стареющие клетки остановилась, а без них Hydractinia не производили новые стволовые клетки и не могли регенерировать органы.

Затем ученые изучили стареющие клетки гидры более тщательно, чтобы выяснить, как это животное избегает последствий старения. Оказалось, что они выбрасывали стареющие клетки изо рта. К сожалению, люди не могут так легко избавиться от стареющих клеток, однако открытие иллюстрирует то, как развивался процесс старения в ходе эволюции.