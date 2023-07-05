Левитация помогла усовершенствовать материал для смартфонов

Уральские физики совместно с зарубежными коллегами усовершенствовали сплавы в установке электромагнитной левитации, которая создает условия невесомости.

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Исследователи из России, Великобритании и Германии с помощью электромагнитной левитации улучшили свойства сплава никеля и алюминия. Работа ученых вышла в журнале «Успехи физических наук».

Создать материалы с заданными свойствами в условиях невесомости можно разными способами. Один из них — электромагнитная левитация — подходит для бесконтейнерной обработки металлов, сплавов, и полупроводников. Он позволяет экспериментировать с образцами, а также изучать их физические и химические свойства.

При этом способе образец плавится и затвердевает в условиях невесомости, что дает возможность избежать влияния внешних стенок тигля или контейнера на процесс обработки, объясняет одна из исследователей, старший научный сотрудник лаборатории математического моделирования физико-химических процессов в многофазных средах Уральского федерального университета Любовь Торопова.

Физикам удалось получить образцы с более равномерной структурой — вещества, расплавленные в невесомости, затвердевают более однородно. Она положительно сказалась на свойствах применяющихся в смартфонах, планшетах и деталях машин материалов — сплавы имеют большую пластичность, прочность, электро- и теплопроводность.