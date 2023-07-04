Техноблогер рассекретил дизайн нового прозрачного смартфона Nothing

Популярный техноблогер Маркес Браунли, также известный под псевдонимом MKBHD, опубликовал видео, в котором он продемонстрировал дизайн нового смартфона Nothing Phone (2).

© Marques Brownlee/YouTube

На видео показано, что Nothing Phone (2) получил слегка обновленный дизайн с более скругленными гранями, новый серый цвет корпуса и прерывистые диодные ленты. Кроме того, пользователи смогут настроить LED-зоны на задней панели смартфона на свое усмотрение. Количество этих зон было увеличено с 12 до 33.

Браунли также рассказал о новых функциях Glyph Interface — сигналов, которые отображают диодные ленты. Теперь они могут указывать на уровень громкости, работать как таймер или адаптироваться к различным приложениям. Пользователи также получат возможность создавать свои собственные шаблоны для этой функции.

Это уже не первый раз, когда MKBHD получает возможность рассказать о новинках раньше официальной презентации — в прошлом году аналогичным образом он представил Nothing Phone (1).

Характеристики смартфона блогер раскрывать не стал. По слухам, Nothing Phone (2) будет оснащен чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и аккумулятором емкостью 4700 мАч. Стоимость новинки в базовой модификации составит €729 евро (около 70,9 тыс руб.).