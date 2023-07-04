Ученые выяснили, что в ранней Вселенной время шло в 5 раз медленнее

В первые эпохи существования Вселенной время шло в пять раз медленнее, чем сегодня. Об этом пишет пресс-служба Сиднейского университета, передает журнал Nature Astronomy.

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По словам ученых, благодаря Эйнштейну мы знаем, что время и пространство связаны. Вселенная расширяется, что в теории значит, что при наблюдениях за ранней Вселенной происходящие в ней события будут казаться нам медленнее, если сравнивать с тем, как время идет сейчас.

«Время действительно текло значительно медленнее, чем сегодня, в первый миллиард лет после Большого Взрыва», – отметили исследователи.

Они совершили это открытие вследствие 20 лет наблюдений за свечением 190 квазаров, очень активных сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. Их свет, дошедший до нас, был испущен от 3 до 12 млрд лет назад.

Ученые отслеживали искажения света квазаров и подобрали эти источники так, что их светимость должна была изменяться приблизительно одинаково. Они замерили частоту искажений потока излучения для квазаров, находящихся на схожих расстояниях, и сравнили эти наборы значений между разными группами.