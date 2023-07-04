Мем Илона Маска стал самым популярным твитом в его соцсети

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск летом разместил в своем аккаунте Twitter мем, который стал самым популярным твитом 2023 года. Его пост обошел по количеству лайков и ретвитов фотографию ребенка певицы Рианны, сообщает Forbes.

Мем представляет собой фотографию мужчины, курящего сигарету и наблюдающего за толпой людей. Подпись к изображению гласит: «Люди, которые имеют Twitter, но никогда ничего не публикуют». По состоянию на 4 июля твит Маска собрал более 1,5 млн лайков, более 128 тыс. ретвитов и более 78 млн просмотров. Маск опубликовал этот мем 18 июня, и с тех пор он вызвал большой интерес у пользователей Twitter. Многие из них отметили, что сами относятся к категории пассивных читателей социальной сети.

На втором месте по популярности в Twitter находится фотография сына Рианны по имени RZA Ательстон Мейерс, которого она впервые показала в рамках фотосессии для журнала Vogue. Этот пост собрал более 1,3 млн лайков, 47 млн просмотров и более 86 тыс. ретвитов.