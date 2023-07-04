В России начали следить за состоянием пациентов при помощи мессенджеров

Специалисты Сеченовского университета разработали инновационную систему дистанционного мониторинга пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) при помощи мессенджеров. Разработка позволяет врачам оперативно отслеживать состояние больных и предотвращать осложнения, сообщает газета «Известия».

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ХСН является социально значимым заболеванием, которое характеризуется высокой смертностью: около 50% пациентов умирают в течение пяти лет после постановки диагноза. Это связано с тем, что сердце не может эффективно перекачивать кровь и обеспечивать организм кислородом и питательными веществами. В результате у человека появляются одышка, сердцебиение, отеки и слабость.

Для контроля за состоянием пациентов с ХСН специалисты Сеченовского университета создали систему, которая работает через мессенджер. Каждый день пациент получает список простых вопросов о своем самочувствии: какое давление и пульс, есть ли отеки или одышка. В зависимости от ответа система анализирует данные и выдает оценку.

Если система обнаружит отклонение от нормы, она промаркирует фамилию пациента желтым или красным флагом в программе, которую просматривает врач. Таким образом, медицинский работник может своевременно связаться с пациентом.