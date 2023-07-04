Продажи смартфонов в России превзошли докризисный уровень

Продажи смартфонов в России впервые с начала санкционной кампании превысили докризисный уровень. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей сетевых магазинов.

Отмечается, что во втором квартале 2023 года спрос на эти гаджеты среди покупателей в России оказался выше, чем за аналогичный период 2021-го, когда было продано 6,4 миллиона таких устройств. А в апреле–июне этого года — уже более 6,5 миллионов. Эксперты связывают это с активной экспансией китайских телефонных брендов, доля которых в натуральном выражении уже достигает 70–80 процентов.