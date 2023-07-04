Житель Норвегии обнаружил могилу викинга во дворе своего дома

В Норвегии в области Сетесдал местный житель Оддбьерн Холум Хейланд случайно обнаружил могилу викинга во дворе своего дома, когда копал землю.

© Joakim Wintervoll from the Museum of Cultural History in Oslo

«Я не планировал много копать, только на склоне за своим домом, чтобы было больше места между постройкой и участком», - приводит Science Norway слова Хейланда.

Он увидел меч и надгробный камень, сравнил орудие с фотографиями в интернете и понял, что перед ним может быть древний артефакт. Археологи подтвердили эту информацию и заявили, что меч был изготовлен в конце 800-х - начале 900-х годов.

Кроме орудия, на месте захоронения нашли украшения: брошь, пряжку ремня и позолоченные стеклянные бусины. Точно неизвестно, была ли это женщина - мужчины тоже любили украшения. Есть предположение, что это был знатный человек, так как клинок могли позволить себе не все.