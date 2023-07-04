Линейка iPhone 15 получит новые цвета

Компания Apple намерена выпустить iPhone 15 Pro в малиновом цвете, а iPhone 15 и 15 Plus — в зеленом. Об этом сообщает портал 9to5mac.

Как пишет 9to5mac, их источники уже доносили эту информацию в феврале 2023 года. Теперь другой источник заявляет, что iPhone 15 Pro выйдет в малиновом цвете, что лишь указывает на достоверность данной утечки.

Вместе с тем сообщается, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus выйдут в зеленом цвете, приближенном к оттенкам, которые использовались в iPhone 11 и 12.

Отмечается, что Apple часто тестирует несколько различных цветов для своих смартфонов перед их выпуском. Согласно утечкам, корпус iPhone 15 Pro будет выполнен из титана. В связи с этим компании Apple также предстоит усовершенствовать процесс нанесения краски на этот материал.