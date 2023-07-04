Названы самые мощные Android-смартфоны июня

Разработчики бенчмарка AnTuTu обновили рейтинг производительности Android-смартфонов. В июне 2023 года топ возглавил флагман Vivo X90s с чипом MediaTek Dimensity 9200+.

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Новый Vivo X90s набрал почти 1,62 млн баллов в AnTuTu. Следующий за ним iQOO 11 Pro на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2 имеет 1,6 млн баллов. Третье место занял iQOO 11, набравший в бенчмарке 1,59 млн очков.

В топ также попали игровой смартфон Asus ROG Phone 7 Pro, iQOO Neo8 Pro, Nubia Red Magic 8 Pro, Oppo Find X6 Pro, Xiaomi 13 Ultra, OnePlus 11 и Meizu 20 Pro.

Отмечается, что статистика собрана в период с 1 по 30 июня 2023 года. В рейтинге использовались средние данные по результатам прохождения не менее тысячи тестов.