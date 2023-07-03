Ученые узнали о кооперации медоедов и птиц-медоуказчиков при обворовывании пчел

Птицы и медоеды кооперируются, чтобы сообща красть мед из пчелиных ульев. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Journal of Zoology.

Птицам-медоуказчикам, которые известны своей любовью к воску, не хватает сил, чтобы проникнуть в пчелиные ульи. Обычно они помогают людям находить дикие ульи и съедают воск, который оставляют собиратели меда. Авторы исследования предположили, что эта практика могла начаться с сотрудничества птиц с медоедами.

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Ученые узнали о кооперации двух видов для обворовывания пчел и разграбления ульев после того, как провели более 400 интервью с собирателями меда по всей Африке, в том числе с теми, кто работал с медоуказчиками для поиска ульев. Хотя 80 процентов опрошенных сообщили, что никогда не видели взаимодействия между этими двумя видами, в Танзании жители трех разных сообществ утверждали, что сталкивались с этим явлением. Эти респонденты заявили, что видели, как медоуказчики и медоеды совместно проникают в ульи и воруют мед и воск.

Из доклада следует, что медоеды обладают необходимой для проникновения в ульи силой, но у них слабое зрение и слух. Это может объяснить, почему медоуказчики переключились на сотрудничество с людьми. По словам доктора Клэр Споттисвуд из Кембриджского университета, поведение птиц могло эволюционировать через взаимодействие с медоедами. Она предполагает, что птицы перешли на сотрудничество с людьми из-за их более высоких навыков в обращении с пчелами.

Медоеды, также известные как лысые барсуки, — млекопитающие из семейства куньих, которые обитают в Африке и Азии. Они известны своими свирепостью и бесстрашием, которые не соответствуют их сравнительно небольшим размерам. В поисках пищи медоеды передвигаются по земле, но иногда залезают и на деревья, особенно когда хотят добраться до меда.

Медоуказчики — небольшие птицы семейства медоуказчиковых, обитающие в Африке, Индии, на Малакке и Борнео. Известны своим уникальным поведением: с помощью резких криков они привлекают внимание людей к ульям диких пчел и эффективно ведут их от дерева к дереву до места расположения улья. Это позволяет местным жителям собирать мед. Как правило, люди оставляют птицам часть сот в качестве благодарности за помощь.