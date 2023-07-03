В Кремле считают, что Telegram можно назвать условно российским

"Коллеги мне утром говорят: "Мы вам пришлем на WhatsApp". У меня нет WhatsApp, все, его эпоха закончилась для меня, у меня Telegram. Это условно наш мессенджер, можно так сказать. По крайней мере не враждебный нашей стране мессенджер", - сказал Новиков в понедельник на пленарном заседании в рамках Российской креативной недели.