В Кремле считают, что Telegram можно назвать условно российским
Мессенджер Telegram можно назвать условно российским, по крайней мере он не враждебен России, считает начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
"Коллеги мне утром говорят: "Мы вам пришлем на WhatsApp". У меня нет WhatsApp, все, его эпоха закончилась для меня, у меня Telegram. Это условно наш мессенджер, можно так сказать. По крайней мере не враждебный нашей стране мессенджер", - сказал Новиков в понедельник на пленарном заседании в рамках Российской креативной недели.
При этом Новиков отметил, что в России есть и собственные соцсети, мессенджер, поисковик, почтовые сервисы. "Слава богу, в этом мы свой цифровой суверенитет обеспечиваем, но далеко не в полной мере", - сказал он.