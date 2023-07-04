Ученые создали наноразмерное оптоволокно для компьютеров будущего

Группа ученых из Москвы, Санкт-Петербурга и Еревана в ходе исследования оптических свойств нанопроволок фосфида галлия разработала сложные оптические элементы, предназначенные для интегральных схем компьютеров будущего. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Small.

В исследовании участвовали сотрудники лаборатории функциональных наноматериалов Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ, а также их коллеги из Санкт-Петербургского Академического университета им. Ж.И. Алферова, Высшей школы экономики (ВШЭ), университета ИТМО, Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и Ереванского государственного университета.

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В первой части эксперимента исследовалось влияние диаметра волновода на его светопроводящие свойства. На один конец нанокристалла фокусировали лазерный пучок и смотрели в оптический микроскоп, высвечивается ли свет на другом конце. Минимальный диаметр кристалла, при котором свет проходил через волновод, зависел от длины волны лазера. Чем больше длина волны, тем шире должен быть волновод.

Затем ученые детально исследовали пропускающие способности волновода. Для этого специалисты в один конец нанопроволоки вводили широколополосное лазерное излучение, возникающее от видимого до ближнего инфракрасного диапазона, а на другом конце измеряли выходной спектр, который спектр зависел от ее диаметра. Определенные провода показали проявление пиков в спектрах пропускания. Это означало, что волноводы из фосфида галлия проявляли резонансные свойства. Это позволяло усиливать свет определенной частоты, достигая фильтрации сигнала или генерации лазерного излучения на наномасштабе.