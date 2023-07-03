Космонавты с МКС вновь начали наблюдение за серебристыми облаками

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) вновь приступили к наблюдениям за самыми высокими облаками в атмосфере Земли, передает специальный корреспондент ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

© Кадр видео

"Начинается сезон наблюдения серебристых облаков. Их сейчас хорошо видно на восходе", - рассказал космонавт.

Он также продемонстрировал снимки и видео, на которых видны облака, которые кажутся светящимися.

Серебристые облака - это самые высокие и крайне разреженные облака в атмосфере Земли, которые видны только при освещении солнцем, когда оно находится на высоте от 6 до 16 градусов под горизонтом, рассказал Тишковец. Такие облака видны на фоне зари светлыми и "как бы светящимися", потому что зашедшее солнце может подсвечивать только достаточно высокие объекты, как небосклон или мезосферные облака.

Серебристые облака являются одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Передвигаются в верхних слоях атмосферы они исключительно быстро, со средней скоростью около 27,8 м в секунду.